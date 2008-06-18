У БЮТ та НУ-НС чули, що Янукович веде переговори про ширку

Представники фракцій Блоку Юлії Тимошенко і блоку “Наша Україна – Народна самооборона” стверджують, що не ведуть жодних переговорів з іншими політичними силами про формування нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО зазначив, що чув про ведення таких переговорів від лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Але з БЮТ вести переговори ніякого сенсу немає. БЮТ створив одну коаліцію, стояв у її витоків. й іншої коаліції бути не може», - сказав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, якщо нова коаліція дійсно буде створена, то БЮТ привітає її та піде працювати в опозиції.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи можливе створення нової коаліції у Верховній Раді нинішнього скликання, І.КИРИЛЕНКО сказав: «В нашій дійсності все може бути. Але наскільки я знаю, наші колеги по коаліції тримаються міцно, бо там розбіжності з Партією регіонів ще більші, ніж у нас».

У свою чергу, член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ зазначив, що будь-які переговори про створення нової коаліції можуть вестися тільки тоді, коли прийняті відповідні рішення і визначені уповноважені представники для участі в переговорному процесі.

«Партія регіонів може вести розмови з окремими народними депутатами нашої фракції, БЮТ, але я думаю, що я непогано знаю свою фракцію, і я знаю, хто б міг клюнути на деякі пропозиції, які носять відвертий мотиваційний характер, підтримати ідею створення коаліції між фракцією Партії регіонів і НУ-НС», - сказав він.

На думку Р.ЗВАРИЧА, необхідно, аби у фракції НУ-НС як мінімум 38 депутатів проголосували за вихід фракції зі складу демократичної коаліції і за проведення переговорів про новий формат коаліції. Такої кількості депутатів, на його переконання, у фракції НУ-НС немає.

Як повідомляв УНІАН, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ неодноразово заявляв, що ПР веде переговори про створення широкої коаліції.