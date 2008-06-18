УНІАН створить телеканал і FM-станцію

Українське незалежне інформаційне агентство новин (УНІАН) планує створити власний канал та радіостанцію.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН з нагоди 15-річчя агентства повідомив головний редактор Олександр ХАРЧЕНКО.

“Створено дочірню структуру УНІАН-ТБ. Ми отримали ліценцію на цифрове мовлення. Сьогодні розробляється концепція каналу, який значною мірою буде новинним та просвітницьким”, - сказав О.ХАРЧЕНКО.

Він додав, що керує проектом Віталій ДОКАЛЕНКО, й очікується, що канал запрацює вже у листопаді цього року.

Також планується створити власну радіостанцію УНІАН-FM і налагодити постачання новин безпосередньо на мобільні телефони.

“Інтернет дає можливість наближатись до споживача, і надалі ми будемо розвивати сайт агентства unian.net, який сьогодні щодня відвідує від 30 до 50 тисяч осіб”, - сказав О.ХАРЧЕНКО.

Він додав, що на сайті будуть запроваджуватись усі існуючі сьогодні мультімедійні засоби передачі інформації. “Новину можна буде не лише прочитати, а й послухати та побачити”, - сказав він.

Головний редактор УНІАН зауважив, що агентство далі працюватиме над оперативністю та екслюзивністю новин.

У свою чергу, заступник головного редактора УНІАН Володимир ІЛЬЧЕНКО повідомив, що агентство планує відкрити кореспондентські пункти (окрім вже існуючого у Брюсселі) у Москві, Вашингтоні та інших світових столицях.

“Усе більше інформації ми виготовлятимемо неукраїнського походження”, - запевнив В.ІЛЬЧЕНКО.

При цьому він додав, що УНІАН має власну кореспондентську мережу у кожній області і кожному великому місті України.