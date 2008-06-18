Тимошенко сказала, за що вона любить УНІАН

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала творчий колектив Українського незалежного інформаційного агентства новин з нагоди 15-річчя з дня заснування агентства.

„УНІАНУ – 15 років!”. Ви – майже ровесники незалежності України. Повз вікна Вашого агентства пройшло стільки маніфестацій, мітингів, акцій та демонстрацій, що Ви самі стали частиною історії нашої незалежної України. Можливо навіть більше – атрибутом свободи слова в Україні. Бо які б не були важкі часи в державі, двері УНІАНу були завжди відчинені для всіх...”, - зазначила прем’єр у привітанні, переданому агентству її прес-службою.

Вона вважає, що УНІАН володіє найціннішим – “повним, детальним електронним літописом 15 років української історії. Якщо археологи через тисячу років відшукають жорсткі диски уніанівських комп’ютерів, вони по днях і по годинах запросто відновлять нашу історію. Хоча так не буде, адже УНІАН, можливо, працюватиме й через тисячу років”.

“Вам - 15. Це – величезний термін для українських медіа. В такі дати, в такі ювілеї не хочеться говорити банальних фраз про побажання успіхів та творчої наснаги. Я просто радію за Вас, за те, що ви є, за те, що Вам вдалося створити свій неповторний стиль, який не сплутаєш ні з чим”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр запевнила, що саме за це й любить колектив УНІАН.