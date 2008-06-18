Луценко каже, що Ющенко підсунув йому "протизаконного" призначенця

Міністр внутрішніх справ, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО висловив подив рішенням Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Василя ФАТХУТДІНОВА керівником Центру з питань безпеки та правопорядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО заявив: “Адже призначення людини, за часів перебування якої на посаді заступника міністра внутрішніх справ кількість смертей внаслідок ДТП на дорогах України збільшилася на 25%, який особисто керував протизаконним протистоянням ДАІ та внутрішніх військ, що ледь не призвело до громадянського конфлікту, – це чергове підтвердження політичного переродження Секретаріату Президента, який робить все можливе для реставрації кучмізму в нашій країні”.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, “дане рішення – це зневага до тих, хто захищав демократію від створення неконституційної широкої коаліції та домагався перевиборів Верховної Ради у 2007 році”.

Як повідомляв УНІАН, Президент своїм указом від 18 червня призначив В.ФАТХУТДІНОВА керівником Центру з питань безпеки та правопорядку за його згодою.

В.ФАТХУТДІНОВ обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки з грудня 2006 року по грудень 2007 року.