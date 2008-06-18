Луценко каже, що Ющенко підсунув йому "протизаконного" призначенця
Міністр невдоволений рішенням Президента
Міністр внутрішніх справ, лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО висловив подив рішенням Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Василя ФАТХУТДІНОВА керівником Центру з питань безпеки та правопорядку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», Ю.ЛУЦЕНКО заявив: “Адже призначення людини, за часів перебування якої на посаді заступника міністра внутрішніх справ кількість смертей внаслідок ДТП на дорогах України збільшилася на 25%, який особисто керував протизаконним протистоянням ДАІ та внутрішніх військ, що ледь не призвело до громадянського конфлікту, – це чергове підтвердження політичного переродження Секретаріату Президента, який робить все можливе для реставрації кучмізму в нашій країні”.
На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, “дане рішення – це зневага до тих, хто захищав демократію від створення неконституційної широкої коаліції та домагався перевиборів Верховної Ради у 2007 році”.
Як повідомляв УНІАН, Президент своїм указом від 18 червня призначив В.ФАТХУТДІНОВА керівником Центру з питань безпеки та правопорядку за його згодою.
В.ФАТХУТДІНОВ обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника міліції громадської безпеки з грудня 2006 року по грудень 2007 року.