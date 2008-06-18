Опозиційний уряд збереться на засідання

19 червня о 14.30 під головуванням лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання опозиційного уряду (вул. Грушевського 18/2, кімн. 11).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, члени опозиційного уряду розглянуть питання про негативні наслідки незадовільної роботи Кабінету міністрів України з адаптації економіки України до роботи в умовах вступу до СОТ, про усунення Кабінетом міністрів негативних тенденції у ціновій ситуації в регіонах України, а також про загрозливі соціально-економічні наслідки спаду виробництва в будівельній галузі.

У ході засідання передбачаються брифінги міністрів опозиційного уряду для представників ЗМІ.

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