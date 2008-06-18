Москаль пропонує кримській Раді засунути документ у...

Народний депутат України, 1-й заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з оргзлочинністю і корупцією Геннадій Москаль вважає сьогоднішню відмову Верховної Ради АРК погодити призначення генерал-майора міліції Миколи Ільїчова, який наразі є в.о. начальника Головного управління МВС України в АРК, на посаду начальника міліційного главку - політичною розправою, пише Обком.

Нагадаємо, сьогодні під час голосування у Верховній Раді АРК за відповідне рішення проголосували 64 з 90 присутніх депутатів. Як зазначено в пояснювальній записці до рішення, Ільїчов виконує обов`язки начальника Головного управління МВС в Криму більше 4 місяців, що є порушенням підпункту «б» пункту 40 розділу IV «Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР». Також кримські депутати назвали незадовільною роботу Ільїчова на посаді в.о. начальника ГУ МВД і вважають, що непризначення у встановленому законом порядку начальника ГУ МВД в Криму може негативно позначитися на проведенні курортного сезону.

«Це рішення керівництво кримського парламенту може скрутити в трубочку і засунути собі в сраку», – так в розмові з журналістами прокоментував позицію більшості депутатів Верховної Ради АРК Москаль. Він зазначив, що саме сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив Миколу Ільїчова заступником міністра внутрішніх справ – начальником Головного управління МВС України в Криму. «Тобто саме сьогодні Кабмін чекав цього рішення кримського парламенту, щоб на цю посаду призначити заступника міністра – начальника Головного управління», – зазначив Москаль. За його словами, нова посада Ільїчова відповідно до закону «Про Кабінет міністрів України» належиться до органів центральної влади і не повинна узгоджуватися на місцях.

На думку нардепа, відмова депутатів Верховної Ради АРК погодити призначення керівника ГУ МВС автономії безпосередньо пов`язана з останніми резонансними спецопераціями кримської міліції. «Все це – політична розправа кримського парламенту за ту тверду позицію, яку зайняло сьогодні Головне управління щодо наведення ладу, боротьби з криміналітетом, організованими злочинними угрупованнями і в земельному питанні», – наголосив Москаль. За його словами, кримський спікер Анатолій Гриценко і близькі до нього депутати «не можуть пробачити керівникові кримської міліції розкриття справи про найбільший в історії України хабар, яка призначаласяголові Партенітської селищної ради». «Все це зрежисовано паном Мірошником, а втілювалося в життя його шістками», – сказав Москаль.

Сьогодні голова Верховної Ради АРК Анатолій Гриценко заявив, що в разі, якщо Кабмін призначить Ільїчова на посаду заступника Міністра внутрішніх справ — начальника Головного управління МВС України в Криму, він готовий оскаржувати це в суді. Гриценко також повідомив, що парламент автономії надішле до Кабміну своє рішення про відмову в узгодженні призначення Ільїчова на посаду.

Раніше міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко на своїй прес-конференції в Сімферополі в присутності журналістів підписав подання на ім`я прем`єр-міністра України на призначення генерал-майора Миколи Ільїчова, який до цього виконував обов`язки керівника кримської міліції, заступником міністра – начальником Головного управління МВС України в АРК. «Вважаю, що діяльність пана Ільїчова заслуговує на позбавлення від зайвої позначки «в.о.», - сказав Луценко. - Вважаю, що всі завдання, які йому поставили при призначенні, він виконує. Це не означає, що він завершив, але наступ по всіх фронтах, які були визначені під час його призначення, йде і є результативним». При цьому глава МВС звернув увагу журналістів, «а також не в міру активного спікера кримського парламенту» на те, що в даному випадку він діє виключно в рамках закону «Про міліцію», в якому нова посада Ільїчова «пишеться через риску, а не відповідно до кримської Конституції, в якій ця посада пишеться через кому». «У мене лежать два закони, - пояснив Луценко. - Один – закон України «Про міліцію», стаття 7, яка свідчить про те, що міністр має право призначати начальників обласних управлінь, і зокрема заступника міністра-начальника Головного управління МВС в АРК. Я користуватимуся цим правом, яке ніхто не може оскаржити, тому що така норма закону». З іншого боку, за словами Луценка, є Конституція Криму, в якій написано, що треба погоджувати з Верховною Радою АРК «призначення заступника міністра МВС, начальника главку». «У мене немає коми, у мене людина буде через риску, - сказав глава МВС. - Тож великий привіт кримським депутатам, всім їх зібранням і всім їх планам. Ільїчов працюватиме начальником кримської міліції. Я використаю всі можливості, у тому числі і це хитросплетіння законів для того, щоб тут була людина закону, а не людина, яку Меля призначає на своїх блатних хазах».