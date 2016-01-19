Підсудність справи "діамантових" прокурорів визначить Вищий спецсуд

Нагадаємо, "діамантові" прокурори - це колишній заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимир Шапакін і екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць, які звинувачуються у хабарництві.

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Як йдеться в ухвалі колегії суддів Апеляційного суду Києва, який розглянув відповідне подання голови Печерського райсуду, "суд постановив направити подання до Вищого спеціалізованого суду України з цивільних та кримінальних справ для визначення підсудності в межах судів апеляційної юрисдикції", - йдеться в документі.

При цьому суд звернув увагу на те, що у матеріалах справи, наданих прокуратурою, є помилка щодо місця скоєння обвинуваченими злочину, зокрема, називається вулиця Фізкультурна у Голосіївському районі Києва, але такої вулиці в Голосіївському районі столиці немає, а є вулиця Фізкультури.

Таким чином Вищий спецсуд має визначити, який із судів апеляційної юрисдикції має розглядати кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, Корнійця і Шапакіна затримали за одержання хабара 5 липня 2015 року. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено $400 тис. а в Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.

Обом затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара").

Також було затримано підприємця Валерія Гібаленка, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.

4 січня 2016 року Генеральна прокуратура передала провадження проти так званих "діамантових прокурорів" до Печерського райсуду Києва.