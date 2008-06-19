Михайло Сирота про Ющенка, Тимошенко, парламент і коаліцію

Народний депутат, член фракції Блоку Литвина Михайло СИРОТА вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО повинні прийти до Верховної Ради і підтвердити існування коаліції.

Про це М.СИРОТА заявив в інтерв`ю «Главреду» , відповідаючи на запитання чому фракція Блоку Литвина цього тижня бойкотувала всі законопроекти, що виносились на голосування у Верховній Раді.

«Зараз суспільству дуже важливо на законодавчому рівні одержати відповіді на деякі ключові питання: про державний бюджет, про галопуючу інфляцію, про підготовку до Євро-2012, про фінансову систему, про зміцнення гривні незрозуміло з чого – так, що всі експортери сьогодні посипались. Усі ці ключові питання не розглядаються, зате на розгляд парламенту виносяться соціальні проблеми, які в табелі про ранги розташовані на 20-му, на 30-му місцях за важливістю», - заявив М.СИРОТА.

Він вважає, що ці питання не виносяться на розгляд ВР, оскільки де-факто у коаліції немає 226 голосів, а це вже питання державної безпеки, адже вся система влади побудована на парламентській більшості, яка формує уряд.

«Тому, як відповідальні люди, ми говоримо: давайте, по-перше, розберемося, що у нас з коаліцією, а по-друге, давайте не гратися в якісь соціально-популістські закони, а розглядати ключові закони, від яких залежить безпека нашої держави», - наголосив М.СИРОТА.

Визначаючи вихід із ситуації, що склалася, М.СИРОТА відзначив, що Президент і прем`єр повинні прийти до парламенту і підтвердити, що коаліція є.

«Якщо коаліції немає, то відповідальні люди повинні це визнати і подивитися, чи можемо ми переформатувати парламент не під посади, а під конкретні дії, і одержати іншу коаліцію. Що сьогодні заважає Президентові, уряду, парламенту визначити соціальні стандарти щодо освіти, медицини, з фізичної безпеки, з продуктів – з усього? Визначивши, які стандарти ми прагнемо одержати в нашому суспільстві, ми могли б сформувати під них систему державної влади і завершити конституційну реформу. Після цього визначити, яка модель економіки може забезпечити ці стандарти, які її галузі є для нас пріоритетними: космічна, приладобудування чи використання наших транзитних можливостей. А вже під основні пріоритети економічного розвитку можна створювати нову коаліцію, набирати пакет законопроектів...», - підсумував народний депутат.