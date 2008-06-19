Литвин розповів, під що він засинає і пробуджується

Лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне, щоб Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у ВР чітко заявили, чи існує на сьогодні коаліція.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, складається ситуація, коли «пробуджуюся і чую, що є коаліція, лягаю спати і чую, що є коаліція». Він підкреслив, що якщо коаліція існує, то досі в неї має бути 226 голосів для результативного голосування. В.ЛИТВИН зазначив, що лунають «дикі звинувачення», що «нам заважають працювати».

В.ЛИТВИН підкреслив, що цього немає, оскільки ніхто не блокує трибуну та президію парламенту і коаліція має всі можливості голосувати. В.ЛИТВИН вважає дивними звинувачення на адресу фракцій Партії регіонів та Блоку Литвина в політичних амбіціях, що не дозволяють працювати Верховній Раді.

«Які політичні амбіції? Хто не дозволяє? Це стара хвороба – знайти скрізь ворога і в у всьому бачити ворога», - зазначив В.ЛИТВИН.