Черновецький ще не звільнив Кільчицьку

В Київській міській державній адміністрації спростовують чутки про звільнення заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії з посиланням на інформацію з відділу кадрів КМДА, заява І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ піти з посади за власним бажанням є, однак розпорядження про її звільнення немає.

“Десять хвилин тому ми дізнавались про наявність розпорядження. Його немає”, - сказав представник прес-служби міськдержадміністрації.

Вчора окремі ЗМІ повідомили, що видано розпорядження про звільнення з посади заступника голови КМДА І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ.