Черновецький ще не звільнив Кільчицьку
10:59, 19 червня 2008Політика
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Заява у відділі кадрів є
В Київській міській державній адміністрації спростовують чутки про звільнення заступника голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.
Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії з посиланням на інформацію з відділу кадрів КМДА, заява І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ піти з посади за власним бажанням є, однак розпорядження про її звільнення немає.
“Десять хвилин тому ми дізнавались про наявність розпорядження. Його немає”, - сказав представник прес-служби міськдержадміністрації.
Вчора окремі ЗМІ повідомили, що видано розпорядження про звільнення з посади заступника голови КМДА І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ.
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