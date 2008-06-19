Керівник ДУСі заявляє, що Балога не літав за державний рахунок

Голова Державного управління справами України Ігор ТАРАСЮК стверджує, що глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА не літав літаками авіакомпанії «Україна» за державний рахунок.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Сегодня» № 134(2970) від 19 червня 2008 року.

«Користуватися літаками державного підприємства «Україна» за рахунок держави мають право тільки 3 людей - Президент, прем`єр-міністр і спікер парламенту. Можуть літати і міністри, але тільки за дорученням глави Кабміну. Так от, БАЛОГА з тих пір, як став главою Секретаріату, жодного разу не користувався нашими літаками. Ну, може, з Президентом разом літав», — сказав І.ТАРАСЮК.

За його словами, частина авіапарку «України», яка не використовується державними діячами, здається в оренду, проте серед орендарів, згідно з документами, прізвище В.БАЛОГИ не числиться.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України (фракція НУ-НС), член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ 17 червня звернувся з депутатськими запитами до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА і міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, в яких просить перевірити на наявність корупційних дій факти авіаперельотів чартерними рейсами глави Секретаріату Президента України В.БАЛОГИ.

“Наших виборців цікавить, хто замовляв і оплачував дані авіаперевезення. Якщо дані рейси замовляв особисто В.І.БАЛОГА, тоді за рахунок яких коштів він це робив (заробітна плата глави Секретаріату Президента України становить 17 тис. грн.), але чи вказані ці суми В.І.БАЛОГОЮ в податковій декларації?”, – йдеться в депутатському запиті.

Також у ньому наводиться перелік перельотів (понад 60), здійснених В.БАЛОГОЮ в 2007-2008 роках.

Крім того, депутатська група „Народна самооборона” звернулася з вимогою до Верховної Ради України створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів зловживання службовим становищем главою Секретаріату Президента.

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК назвав ці звинувачення надуманими.