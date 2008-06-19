Яценюк назвав три виходи із ситуації у ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК назвав три виходи із ситуації, що склалася на сьогодні у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що виходячи із «поточної ситуації», на сьогодні «є всього-на-всього фактично три виходи».

А.ЯЦЕНЮК сказав, що першим з них є «збільшення необхідної кількості голосів для того, щоб на табло висвічувалося – рішення прийнято».

За його словами, другим виходом є те, що після рішення Конституційного суду буде створено іншу коаліцію, або «відновлено формат старої коаліції».

За його словами, третім виходом є дострокові парламентські вибори.

«Інших виходів в цій площині немає», - сказав він.

Він додав, що необхідно продовжувати політичний діалог.

«Поки що він зупинений», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.