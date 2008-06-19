У міліції стало модним запрошувати на допит через ЗМІ - Федур

«Олесь Довгий сьогодні дає свідчення по справі, порушеній за фактом побиття депутатів Київради ще у грудні 2006 року», - сказав, коментуючи запрошення секретаря Київради Олеся Довгого до Головного слідчого управління МВС України, його адвокат Андрій Федур.

За словами Федура, Довгий вже давно дав вичерпні свідчення по цій справі, але виявилося, що у міліції виникли додаткові запитання.

В свою чергу адвокат Довгого стверджує, що саме секретар Київради вимагає, повного та об’єктивного розслідування цього факту та інших правопорушень щодо депутатів Київської міської ради. Федур також підкреслив, що Довгого запросили до МВС в якості свідка.

«На жаль, останнім часом у нашої міліції стало модним запрошувати на допит через засоби масової інформації, а не у встановленому законом порядку. Складається враження, що Довгого викликають лише для того, щоб викликати, використовують справу, щодо якої вже давно потрібно було завершити розслідування, встановити винних і притягнути їх до відповідальності, замість цього робиться акцент на тому, що секретаря Київради викликають на допит», - зауважив адвокат, коментуючи розголошення цієї справи у ЗМІ.