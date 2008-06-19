У Партії регіонів вважають, що БЮТ заблокував Раду, бо боїться

Заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що БЮТ заблокував парламентську трибуну, оскільки боїться, що у Верховій Раді може бути сформована нова коаліція.

В інтерв`ю журналістам О.ЄФРЕМОВ розповів, що в ході консультацій в кабінеті голови ВР обговорювалося питання продовження роботи парламенту.

Зокрема, депутати, що не входять в нинішню коаліцію, запропонували продовжити роботу сьогодні і завтра, а також наступного тижня.

«Але представники коаліції не знайшли нічого кращого, ніж за допомогою БЮТ заблокувати роботу парламенту», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

При цьому він зазначив, що офіційним мотивом БЮТ назвав те, що не був підтриманий законопроект, що стосується імперативного мандата, але насправді, “неофіційно я розумію, що у них виникає побоювання з приводу того, що у них вже немає більшості, і вони бояться, що інші депутати можуть об`єднатися в іншу конфігурацію і прийняти законопроекти, які сьогодні їх (БЮТ – УНІАН) не влаштовують”.

При цьому він підкреслив, що питання існування коаліції вже практично не стоїть на порядку денному.

«Всі сторони визнали, що сьогодні коаліції, більшості немає», - сказав О.ЄФРЕМОВ, додавши, що різниця в позиціях полягає лише в тому, що кожна сторона вимагає різних форм юридичного підтвердження, зокрема рішення Конституційного суду.

Він також повідомив, що фракції БЮТ і НУ-НС не підтримали ідею лідера Блоку Литвина Володимира ЛИТВИНА про проведення наступного тижня спеціального засідання за участю Президента і прем`єр-міністра, оскільки джерело конфлікту «частково знаходиться за межами парламенту».

«Вони зупинилися на тому, що блокуватимуть роботу Верховної Ради, коли ми, по суті, почали розбиратися, чому вони блокують самі себе, то виразної відповіді на це питання ми не почули», - сказав О.ЄФРЕМОВ.