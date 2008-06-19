У Януковича хочуть змусити Тимошенко повернути 30 мільярдів гривень

Фракція Партії регіонів вимагає від БЮТ розблокувати трибуну парламенту і заслухати звіт уряду щодо економічної ситуації в Україні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

На думку “регіоналів”, причиною блокування трибуни ВР з боку БЮТ є страх перед тим, що парламент вимагатиме звіту Кабінету Міністрів. “ТИМОШЕНКО боїться такого звіту перед народом. Адже доведеться відповідати за інфляцію та зростання цін, за відсутність бюджету, за невиконання зобов`язань перед освітянами, лікарями, військовими. Доведеться відповідати перед селянами, яких безвідповідальна політика уряду ТИМОШЕНКО поставила на грань катастрофи”, - говориться в повідомленні.

В Партії регіонів запевняють, що не дозволять Ю.ТИМОШЕНКО уникнути відповідальності. “Ми змусимо її повернути Україні 30 мільярдів розбазарених її урядом гривень. Її особисте політичне банкрутство – це не лише ганьба. Це повинно потягнути за собою відповідальність перед законом”, - наголосили в Партії регіонів. Крім того, члени цієї політичної сили вимагають звіту не тільки прем’єр-міністра, а й всіх членів уряду.

В Партії регіонів також зазначили, що об`єктивну оцінку діям уряду Ю.ТИМОШЕНКО вже дали світові рейтингові агенції, які негативно оцінили підсумки роботи уряду за 1 та 2 квартали та знизили кредитні рейтинги України, мотивуючи це загрозою національного дефолту. “Таким чином, уряд ТИМОШЕНКО свідомо веде Україну до банкрутства національної економіки, прикриваючись брехнею та популізмом. І це отримає в парламенті відповідну оцінку”, - наголошується в повідомленні.