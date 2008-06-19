Довгий: мені у МВС натякнули, що буду ходити, доки не відчеплюся від Луценка

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ стверджує, що на допиті в Міністерстві внутрішніх справ йому натякнули, що він викликатиметься на допити доти, доки не змінить своєї критичної оцінки діяльності міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДОВГИЙ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після майже чотиригодинного перебування на допиті в МВС.

«Мені недвозначно було доведено, що мене будуть запрошувати неодноразово в МВС під будь-яким приводом. Я буду витрачати стільки часу, поки не зміню оцінку стосовно Юрія Віталійовича чи як міністра, чи як політика», - сказав О.ДОВГИЙ.

При цьому він запевнив, що, не зважаючи ні на що, його оцінка діяльності Ю.ЛУЦЕНКА залишиться незмінною.

Говорячи про зміст допиту, секретар Київради сказав, що «допит відбувався в рамках тієї кримінальної справи, яка стосується побиття депутатів, я в черговий час дав вичерпні відповіді, але в черговий раз не отримав інформації як просувається слідство».

В контексті висловленого, О.ДОВГИЙ порекомендував Ю.ЛУЦЕНКУ написати заяву про звільнення з посади, щоб на його місце прийшла більш професійна людина, або «припинити займатися політиканством і популізмом» і продовжити розслідування у згаданій кримінальній справі.

«Бажаю Юрію Віталійовичу змінити свою позицію – погрози на мене не діють», - сказав О.ДОВГИЙ.

Водночас, адвокат О.ДОВГОГО Андрій ФЕДУР сказав, що допит відбувався як передбачено Кримінально-процесуальним кодексом і у нього, як у адвоката, до процедури допиту не має жодних зауважень.

У той же час А.ФЕДУР зазначив, що О.ДОВГИЙ вичерпно відповів на всі запитання, які йому ставили. У той же час, на його думку, «користі, сенсу цього допиту ніякого… Це був допит заради допиту».

Також, відповідаючи на одне з питань, яке стосувалося причин виклику О.ДОВГОГО на допити до МВС в майбутньому, А.ФЕДУР сказав: «У нас можна вигадати все що завгодно».

У той же час він висловив переконання, що за таких умов, які зараз існують в МВС, «ніхто розкриттям побиття депутатів не займається».

За словами адвоката, його та О.ДОВГОГО попередили про нерозголошення даних досудового слідства, хоча, як стверджує А.ФЕДУР, ніхто їх ні про які деталі справи не інформував.