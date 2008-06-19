Янукович хоче разом з Ющенком "розіп’яти" Тимошенко

Фракція Партії регіонів вимагає провести наступного тижня позачергове засідання Верховної Ради України для звіту уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання опозиційного уряду.

Він зазначив, що таке позачергове засідання мало б бути проведено «у вівторок чи в середу».

В.ЯНУКОВИЧ запевнив, що буде зібрано не менше 150 підписів народних депутатів для скликання позачергового засідання парламенту.

Він також висловив думку, що таке засідання має відбутися за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За словами лідера Партії регіонів, на засіданні необхідно досягти домовленостей щодо ухвалення законопроектів, які сприятимуть покращенню ситуації в економіці України.

Він зазначив, що фракція ПР вимагатиме від голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА провести таке засідання.

«Якщо він здатний організувати розгляд цих питань, то тоді необхідно його підтримати – нехай він організовує. Але якщо він не здатний цього зробити, то необхідно поставити питання про обрання тимчасової президії Верховної Ради, яка зможе організувати цю роботу», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як відомо, наступний тиждень у ВР – несесійний, народні депутати працюватимуть у комітетах і фракціях.