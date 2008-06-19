Черновецький натякає, що Кільчицькій погрожували життям її дітей

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, хоча чітко не сказав, що підписав заяву про звільнення свого заступника Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ, але поскаржився, що йому складно буде знайти їй заміну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам під час виїзду на конфліктну забудову на вул. Березняківській, 12.

Так, на прохання журналістів прокоментувати чутки про звільнення І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, він сказав: «Працювати в умовах, коли на тебе постійно нападають, по-перше, і я знаю точно, що їй загрожували ті ж, хто загрожував вам (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до жителів Березняківської – УНІАН), - це бандити з МВС, маючи трьох дітей – другого вона Мер не знає тапер, ким її замінитинароджує зараз і одного усиновила, не кожен витримує».

На прохання журналістів уточнити, чи підписав він відповідне розпорядження, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, «я б підписав заяву і своїй дружині, оскільки у неї діти, і своїй дочці… А куди діватися? Це велика проблема, тому що загроза мені і моїй команді набагато більше, ніж загроза на цьому будівництві».

Продовжуючи розмову про І.КІЛЬЧИЦЬКУ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підкреслив, що «дуже складно її замінити», оскільки вона набула дуже великого досвіду роботи в управлінні містом.

Він також зазначив, що знає її дуже давно як порядну і енергійну людину.

«Ніколи 100-процентної заміни хорошому фахівцю і хорошій людині немає. У неї було і залишається добре і трепетне серце. Але залякування витримують не всі», - сказав мер.