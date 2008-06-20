НУ-НС пропонує Луценку розібратися з громадянством Бута

Фракція НУ-НС пропонує міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ розібратися із громадянством народного депутата Юрія БУТА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, «є величезні різночитання з приводу того, наскільки законно таке громадянство депутатом Ю.БУТОМ отримано».

Він наголосив, що Міністерство внутрішніх справ «має всі інструменти для того, щоб це питання з’ясувати».

В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що у випадку, коли буде доведено, «що громадянство отримано незаконно, Президент України має всі підстави позбавити його громадянства, а парламент - позбавити його депутатських повноважень».

Він нагадав, що Ю.БУТ проходив за списком “Нашої України – Народної самооборони” за пропозицією «Народної самооборони».

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що у випадку, коли Ю.БУТ буде позбавлений депутатських повноважень, до Верховної Ради «за списком фракції НУ-НС пройде наступний кандидат, який належить у цьому випадку до партії «Наша Україна».

Як повідомляв УНІАН, на початку червня член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ направив до Генпрокуратури та Служби безпеки України звернення з проханням перевірити інформацію щодо законності отримання депутатом Ю.БУТОМ українського громадянства і щодо його можливої співпраці з ФСБ РФ.