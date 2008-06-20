Яценюк збирається захищати парламент «до останнього патрона»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що два наступні тижні, коли Верховна Рада не буде працювати у пленарному режимі, необхідно витратити на проведення консультацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні перед закриттям пленарного засідання парламенту.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні під час проведення консультацій пропонував лідерам фракцій ВР зняти усі політичні питання і розглядати виключно важливі для країни законопроекти.

Водночас, за його словами, така пропозиція не знайшла підтримки.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в умовах заблокованої сесійної зали немає сенсу робити вигляд, що парламент працює. Він нагадав, що протягом двох наступних тижнів депутати працюватимуть у комітетах та округах. «Але я не думаю, що ситуація розсосеться. Це не та ситуація, яка сама собою розійдеться», - сказав він.

Як вважає А.ЯЦЕНЮК, парламент став заручником, оскільки проблема виникла не у стінах парламенту, і вона не інспірована саме депутатами. «Проблема виникла на рівні відносин різних гілок влади, а не між народними депутатами України», - сказав він.

Голова ВР також запевнив, що яким би цей парламент не був, він захищатиме його «до останнього патрона».