Черновецький готується пікетувати Кабмін

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ своїм новим розпорядженням заборонив будівництво житлового будинку за адресою Березняківська,12, де стався конфлікт між забудовником і жителями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив вчора під час свого візиту на конфліктний майданчик.

«Будь-яке будівництво тут незаконно. З моїм приходом у Києві з`явився наказ про те, що будь-яке будівництво спочатку узгоджується з населенням. Якщо людям, які поряд живуть, не подобається – то жодних будівництв не повинно бути», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, зараз багато випадків, коли за допомогою судів, де «беруть хабарі», забудовник добивається дозволу на початок будівництва.

«І в даному випадку тут суддя попрацював», - зазначив мер, повідомивши, що звернувся до міністра юстиції з проханням звільнити цього суддю.

«А сьогодні, щоб суддя не задавався, я привіз нове рішення про заборону будівництва на цій ділянці», - сказав міський голова, звертаючись до жителів Березняків.

Обурюючись діями представників столичної міліції, зокрема, під час інциденту між забудовником і жителями, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що готує акцію біля Кабінету міністрів з вимогою звернути увагу на роботу міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

«Я думаю, що найближчим часом ми підготуємо пікет біля Кабінету міністрів, тому що він (міністр) перебуває в його розпорядженні. Його не може зняти Президент», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Крім того, він поскаржився, що сьогодні 4 години правоохоронці тримали на допиті «незрозуміло з якого приводу» його заступника - секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

«І я думаю, що найближчим часом ініціюватиму питання про порушення кримінальної справи проти УБОЗів і різних «убезів», які понастворював ЛУЦЕНКО», - додав мер столиці.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив гордість щодо активності жителів столиці, які не бояться «бандитської міліції» і протестують проти вирубування дерев під майданчики для будівництв.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня ц.р. почалося нове протистояння між забудовниками і жителями на конфліктній ділянці на вул. Березняківській, 12.

Причиною цього стало рішення Шевченківського районного суду столиці на користь забудовника.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після цього заявив, що питання про забудову на Березняківській, 12 буде винесено на розгляд депутатів на найближчій сесії Київради, а оцінку діям міліції має дати прокуратура.

Довідка УНІАН. Протистояння між забудовником і мешканцями за адресою вул. Березняківська, 12 почалося в липні 2007 р. Тоді мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ після побиття мешканців особисто відвідав цей будмайданчик і пообіцяв киянам, що рішення про відведення землі за цією адресою буде скасовано. Тоді в його присутності на виділеній компанії «Кроун» земельній ділянці було почато будівництво дитячого майданчика.

12 липня 2007 року Київська міська рада відмінила рішення про передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю будівельної компанії «Кроун» для будівництва житлового будинку на вул. Березняківській, 12 у Дніпровському районі.

“Кроун” оскаржив це рішення Київради.