Невідомі підпалили будинок соратника Тимошенко

У ніч з 17 на 18 червня було вчинено напад на будинок, у якому мешкає голова Києво-Святошинської районної партійної організації «ВО «Батьківщина» (Київська область).

Про це повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

О 2-й годині ночі невідомі закидали пляшками з легкозаймистою сумішшю дитячу кімнату, у результаті чого загорівся будинок.

На місце події одразу ж були викликані правоохоронні органи. Керівник Києво-Святошинської «Батьківщини» перебуває у лікарні через нервовий зрив.

Блок Юлії Тимошенко вимагає об’єктивного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності виконавців та замовників цього нападу.