Невідомі підпалили будинок соратника Тимошенко
17:16, 20 червня 2008Політика
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У чоловіка - нервовий зрив
У ніч з 17 на 18 червня було вчинено напад на будинок, у якому мешкає голова Києво-Святошинської районної партійної організації «ВО «Батьківщина» (Київська область).
Про це повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.
О 2-й годині ночі невідомі закидали пляшками з легкозаймистою сумішшю дитячу кімнату, у результаті чого загорівся будинок.
На місце події одразу ж були викликані правоохоронні органи. Керівник Києво-Святошинської «Батьківщини» перебуває у лікарні через нервовий зрив.
Блок Юлії Тимошенко вимагає об’єктивного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності виконавців та замовників цього нападу.
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