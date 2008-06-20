Онопенко бачить спробу державного перевороту

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вважає, що в Україні здійснюється спроба державного перевороту.

Як повідомляє офіційний сайт Верховного Суду, саме так, на думку В.ОНОПЕНКА, слід розцінювати настійливі намагання певних сил у нелегітимний спосіб шляхом неконституційних змін розвалити чинну систему правосуддя під виглядом запровадження нового судоустрою держави.

За його словами, сьогодні в Україні фактично повторюється ситуація 2004 року – здійснюється спроба неконституційного захоплення державної влади шляхом використання владних повноважень. У 2004 році це робилося в рамках виборчого процесу на президентських виборах через створення державної системи фальсифікації результатів виборів, тепер – у рамках законодавчого процесу у спосіб так званого “узаконення неконституційних і неправових положень”, які мають скласти основу функціонування судової влади.

Голова Верховного Суду вважає, що грубе “проштовхування” законопроектів про судоустрій і статус суддів ні за змістом пропонованих змін, ні за способом їх реалізації не мають нічого спільного із судовою реформою. Насправді у їх ініціаторів вбачаються дві основні цілі: перша – встановлення тотального контролю над судами і суддями, що означатиме крах такої складової державної влади, як судова, перетворення її в обслуговуючий придаток окремих осіб та певних політичних сил; друга – створення “нормативно–правових” можливостей для неправомірного використання судів у політичній боротьбі, задоволення приватних та корпоративних інтересів, зауважив В.ОНОПЕНКО.

За його словами, йдеться про “приватизацію” державного правосуддя, що загрожує національній безпеці України, судовому захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, функціонуванню державної влади на принципах і засадах, визначених Конституцією України.

В.ОНОПЕНКО зазначив, що, не зумівши поставити суди собі на службу під час минулорічної політичної кризи, використати суд у боротьбі з державою за її власність у вигляді стратегічних об’єктів, певні політичні сили сьогодні намагаються це повторити у більш небезпечній і цинічній формі, незграбно завуальованій під легальну законодавчу процедуру. “Звертає на себе увагу об’єднання зусиль основних дійових осіб руйнації вітчизняного правосуддя. Коли під час минулорічної політичної кризи вони “рвали” суди з різних боків, ведучи між собою політичну боротьбу, то сьогодні бачимо об’єднання їх зусиль заради руйнації правосуддя і приватизації його можливих уламків. І це не випадково, оскільки у них однакова мотивація, однакові погляди на суд – як “ручний” засіб вирішення політичних, бізнесових та особистих питань”, заявив він.

На думку В.ОНОПЕНКА, суспільству, державі загалом і судовій системі зокрема фактично оголошено війну. Не криючись, відверто нехтуючи закон, з порушенням процедури розгляду ці особи “штовхають” на розгляд парламенту юридично не існуючий (не прийнятий у першому читанні) проект, аби тільки утвердити свою владу над судами, додав він.

“Виклик кинуто чинній судовій владі, Раді суддів України, яка неодноразово висловлювала свою принципову позицію з приводу такого “реформування”, абсолютній більшості суддів України, яких не вдалося “приватизувати”, – сказав голова ВС.

Особлива небезпека нинішньої ситуації, як наголосив голова Верховного Суду, полягає у тому, що все це дійство, назване реформуванням судової системи, відбувається під прикриттям Президента України, адже за його підписом з’являються листи про підтримку відверто неконституційних і юридично неприйнятних змін до закону про судоустрій. При цьому нехтується воля Президента України, який ще у минулому році своїм листом відкликав відповідні законопроекти з парламенту. Ігнорується також і його указ від 2 квітня 2007 року про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України V скликання – інакше не “підсунули” б для підтримки Президентом України законопроект, прийнятий народними депутатами у період чинності цього указу, заявив В.ОНОПЕНКО.

Він висловив припущення, що Президента України у черговий раз спробували підставити його найближчі порадники, які найбільше зацікавлені у посиленні власного впливу на суди.

Голова Верховного Суду переконаний, що за всіх існуючих недоліків судової влади (а їх справді є багато) діяльність судів залишається основним правовим стабілізуючим чинником суспільного життя в Україні, і це переконливо засвідчили події останніх років, у тому числі минулорічна політична криза, з якої судова система у цілому вийшла гідно, не допустивши суцільної політизації та комерціалізації судів, а отже, і правового хаосу та суспільного безладу.

В.ОНОПЕНКО висловив сподівання, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО як гарант додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина не допустить чергових спроб реваншу “приватизаторів” правосуддя, а більшість народних депутатів України займуть відповідальну державну позицію і перешкодять спробі руйнації судової системи.