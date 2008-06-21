У гості до Ющенка приїде президент Латвії

У середу, 25 червня, на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Україну прибуде з державним візитом Президент Латвії Валдіс ЗАТЛЕРС.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, основні результати візиту очікуються в енергетичній сфері – у контексті розвитку ініціативи Президента України щодо гарантування енергетичної безпеки України та Європи, забезпечення постачання та транспортування енергоносіїв.

Президенти визначатимуть шляхи прискорення подальшого формування Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського енерготранзитного простору, створення транспортного коридору між Чорноморським та Балтійським регіонами.

У ході діалогу між Президентами двох країн, що відбуватиметься протягом дня на офіційному рівні та в неформальній обстановці, також обговорюватимуться аспекти поглиблення українсько-латвійського співробітництва в політичній, економічній та гуманітарній сферах.