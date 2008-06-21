Мінфін і податкова створять оперативні групи

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою адміністрацією (ДПАУ) створять оперативні групи з боротьби зі зловживаннями з податком на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова ДПАУ Сергій БУРЯК учора на прес-конференції.

За його словами, введення нової форми звітності з ПДВ (подача в електронному вигляді з розшифровками за контрагентами) дозволило виявити безліч «фірм-метеликів», які використовувалися для створення схем з незаконного відшкодування ПДВ, а також компанії, які користувалися їх послугами.

«Ми не допустимо жодного бізнесу з ПДВ», - заявив С.БУРЯК.

У свою чергу, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК зазначив, що нова форма звітності з ПДВ дозволяє буквально в режимі on-line виявляти схеми і визначати не тільки «фірми-метеликів», але й компанії, які безпосередньо є вигодонабувачами.

«Образно кажучи, «фірма-метелик» - це повія, послугами якої користується хто хоче. Тепер ми маємо нагоду виявляти і тих, і інших», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Також він зазначив, що нова звітність дозволяє зменшити кількість перевірок суб`єктів госпдіяльності, які є платниками ПДВ і щодо яких не зареєстровано порушень при сплаті податку.