Яценюк подасть у відставку в разі розпаду коаліції
14:24, 21 червня 2008Політика
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Деталі він пояснив у телеефірі
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК 20 червня в ефірі телекомпанії «Інтер» заявив про те, що подасть у відставку в разі розпаду коаліції.
«Після завершення всіх процедур із формування нової коаліції я вийду на трибуну парламенту й заявлю, що створено нову коаліцію. Таким чином, і голова Верховної Ради, і всі інші друзі йдуть у відставку й формуються нові керівні органи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Крім того, він вважає, що в разі розпаду коаліції всі хто до неї був причетний, повинні скласти повноваження.
"Якщо йде коаліція, якщо вона розвалюється, то об`єктивно треба йти всім, хто був причетний до цієї коаліції", - зазначив А.ЯЦЕНЮК.
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