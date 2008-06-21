Яценюк подасть у відставку в разі розпаду коаліції

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК 20 червня в ефірі телекомпанії «Інтер» заявив про те, що подасть у відставку в разі розпаду коаліції.

«Після завершення всіх процедур із формування нової коаліції я вийду на трибуну парламенту й заявлю, що створено нову коаліцію. Таким чином, і голова Верховної Ради, і всі інші друзі йдуть у відставку й формуються нові керівні органи», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, він вважає, що в разі розпаду коаліції всі хто до неї був причетний, повинні скласти повноваження.

"Якщо йде коаліція, якщо вона розвалюється, то об`єктивно треба йти всім, хто був причетний до цієї коаліції", - зазначив А.ЯЦЕНЮК.