Путін пропонує активніше відбирати майно в інших корупціонерів

"Потрібно вдосконалювати такий антикорупційний механізм, як вилучення та повернення у дохід держави майна, яке придбано на незаконні або сумнівні гроші", - заявив Путін на засіданні президентської Ради з протидії корупції.

"За статистикою, з 15,5 мільярда рублів, що підлягають стягненню у справах про корупцію, в минулому році вдалося повернути тільки 588 мільйонів рублів. Погодьтеся, це досить скромна сума", - зазначив російський президент, передає Російська служба ВВС.

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Він також заявив, що країну треба повертати активи, які були незаконно вивезені в інші юрисдикції, і привів у приклад дані різних соцопитувань, згідно з якими населення позитивно оцінює антикорупційну роботу влади.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки заступника голови Мінфіну США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Адам Шубін звинуватив президента Росії Володимира Путіна в корупції.

Інтерв'ю Шубіна увійшло в документальний фільм «Таємні багатства Путіна». Сам Путін від участі у фільмі відмовився, зазначає телеканал.

Автор фільму назвав Володимира Путіна - найбагатшою людиною в Європі і одиним з найбагатших людей в світі. Його статок, за оцінкою автора, оцінюється в 40 мільярдів доларів.