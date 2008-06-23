Костенко назвав три причини політичної кризи в Україні

Лідер Української народної партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО вважає, що влада і опозиція наділені рівними повноваженнями, і це провокує нинішню кризу в парламенті.

Про це йдеться у коментарі Ю.КОСТЕНКА, переданому УНІАН прес-службою Української народної партії.

«Я категорично не згоден з тим, що лише стосунки між Президентом і прем’єром обумовили чергову кризу парламенту. Криза українського парламенту була спровокована тим, що практично навпіл були поділені повноваження між владою і опозицією, і це питання не розв’язувалося після проведення позачергових виборів 2007 року», - сказав Ю.КОСТЕНКО, коментуючи ситуацію довкола непрацездатності Верховної Ради.

Серед головних причин, що не дозволяють розв’язати парламентську кризу, він назвав три. По-перше, «низький рівень політичної культури, розвитку української демократії, відсутність демократичних традицій обумовлює прагнення опозиції набути у стінах парламенту владних повноважень». «Сьогодні у Верховній Раді повторюється трагікомедія 2006 року, коли спочатку через політичну зраду Соцпартії відбулося переформатування демократичної коаліції, а потім у стінах парламенту намагалися сформувати конституційну більшість, яка б могла ліквідувати, або знівелювати президентські повноваження», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Другою причиною, яка впливає на розвиток подій у парламенті, він назвав «наближення президентських виборів 2010 року, під які розробляються сценарії, в тому числі й поза межами України». Прикладом того, підкреслив політик, є вихід двох депутатів з демкоаліції. «Зокрема, Юрій БУТ довгий час працював у різних структурах РФ і раптом за два роки до виборів з’явився в Україні. Це є свідченням того, як здійснюються впливи іншими країнами через таких депутатів», – вважає лідер УНП.

Третю причину парламентської кризи Ю.КОСТЕНКО пов’язує із «пріоритетом бізнес-інтересів у мегаблоках, які представлені у парламенті».

«При всіх сценаріях, які намагаються реалізувати у ВР, на останньому місці інтереси держави, інтереси українського народу, який створив цю державу», – підкреслив він.

«Жодна з цих причин не стосується протистояння між Президентом та прем’єром», - наголошує депутат. «Поки Україна не перейде до демократичного змагання ідеологій, ідей, які працюють на суспільний інтерес. і в парламенті не будуть представлені носії цих ідей – політичні партії, доти ми не бачитимемо в парламенті злагодженої роботи», - переконаний Ю.КОСТЕНКО.