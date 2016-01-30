КМДА: Президент погодив кандидатуру першого заступника Кличка (документ)

Керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко опублікував на своїй сторінці в Фейсбук документ, підписаний Президентом України, в якому йдеться про те, що кандидатура Геннадія Пліса погоджена на посаду першого заступника голови КМДА.

"Інформуємо, що Ваша пропозиція про призначення ПЛІСА Геннадія Володимировича на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації погоджена", - йдеться у повідомленні, адресованому Президентом України Петром Порошенком голові КМДА Віталію Кличку.

Також Бондаренко повідомив, що київський міський голова під час призначення Геннадія Пліса на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації діяв виключно у межах чинного законодавства України.

"Відповідно до статті 16 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України", - зазначив чиновник.

"Більше того, відповідно до Порядку Кабінету Міністрів України подання вноситься Київським міським головою Кабінетові Міністрів України - стосовно заступників голови та заступника голови – керівника апарату Київської міськдержадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади", - повідомив він, підкресливши, що посада першого заступника голови Київської міської державної адміністрації у даному переліку відсутня.