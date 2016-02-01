Секретар Радбезу РФ порівняв Україну з фашистською Німеччиною і назвав українців та росіян одним народом

Про це він сказав в інтерв'ю «Ассошіейтед Прес», опублікованому на сайті Ради безпеки РФ.

«Історично склалося так, що в Росії й в Україні проживає один народ, який наразі розділений. Зараз українців переконують у тому, що росіяни - їхні найзапекліші вороги. В Україні, як колись у фашистській Німеччині, зміцнюється ультраправа націоналістична ідеологія. Молодь виховується за підручниками, в яких проводиться думка, що вся історія України є історія боротьби за незалежність від Росії», - сказав Патрушев.

Він вважає, що обраний Києвом вектор розвитку фактично поставив Україну «під зовнішнє управління».

«Київ продовжує нагнітати обстановку, розриваючи двосторонні торговельно-економічні відносини, припиняючи повітряне сполучення з Російською Федерацією, порушуючи енергопостачання Криму, руйнуючи гуманітарні зв'язки між нашими народами, роблячи неприкриту ставку на силове вирішення внутрішньодержавних суперечностей», - сказав Патрушев.

Він заявив, що саме США і Європейський Союз організували в Україні «державний переворот, у результаті якого до влади прийшли сили, які провадять антинародну і антиросійську політику».

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На думку Патрушева, країна втрачає свій суверенітет, самостійність прийняття рішень у внутрішній і зовнішній політиці. Економіку держави вже контролюють західні компанії, а провідні міністерства очолюють іноземці, які отримали українське громадянство.

При цьому, за словами Патрушева, незважаючи на зовнішнє управління», США, Німеччина і Франція не можуть вплинути на президента України Петра Порошенка в частині виконання Мінських угод.

«Вплинути ж на Порошенка в частині виконання підписаних рішень здатні США, а не Німеччина і Франція, які ініціювали «нормандський формат» і, на наш погляд, щиро намагається допомогти у вирішенні проблеми», - сказав Патрушев.

При цьому він продовжує не помічати факт окупацією з боку РФ частини Донецької й Луганської областей.

«Немає жодних підстав покладати відповідальність на Російську Федерацію за все, що відбувається на Україні. Росія не є стороною конфлікту. Ми - сусіди України, і як ніхто інший зацікавлені в тому, щоб у цій країні були мир і спокій. Тому Росія послідовно виступає за реалізацію Мінських угод. Ми робимо все від нас залежне, щоб Донецьк і Луганськ були, як і раніше, віддані «Мінську-2», - сказав Патрушев.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.

У 12-й доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини, оприлюдненій 9 грудня 2015 року, говориться, що загальна кількість загиблих під час війни на сході України становить як мінімум 9 тис. 98 осіб і ще майже 21 тис. було поранено.