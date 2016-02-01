Партія "Відродження" вимагає на цьому тижні розглянути повернення фінансування ПТУ із держбюджету

Про це на погоджувальній раді парламенту заявив співголова фракції "Партія "Відродження" Віктор Бондар.

Йдеться, зокрема, про пакет законопроектів (номери №3830-2, № 3831-1 та №3840), якими передбачено зміни до Державного Бюджету на 2016 рік та Бюджетного кодексу, а також Закону України «Про місцеве самоврядування» в частині фінансування ПТУ.

За словами нардепа, передача фінансування ПТУ з місцевих бюджетів може зруйнувати систему закладів середньої освіти.

"Влада однією рукою начебто передала фінансові повноваження на місця і дала якісь кошти місцевим бюджетам, а іншою рукою забрала з цих же бюджетів вдвічі більше коштів", - заявив Віктор Бондар.

За його словами, на фінансування усіх українських ПТУ цьогоріч потрібно 6 млрд грн.

"Передача на утримання міських і обласних бюджетів того, що має фінансувати держава, це справжнє викручування рук місцевій владі. Тільки Харкову на фінансування місцевих ПТУ із бюджету міста потрібно виділити 178 млн грн. А це призведе до економії на ремонті доріг та комунальної інфраструктури міста", - наголосив Віктор Бондар.