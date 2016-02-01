Порошенко назвав головну умову, при якій можливі "складні політичні рішення" у Раді щодо Донбасу
18:58, 01 лютого 2016Політика
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Лише суворе дотримання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі створить передумови для ухвалення українським парламентом складних рішень.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні.
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«Тільки суворе дотримання Мінських угод створить сприятливі умови для складних, але необхідних політичних рішень в українському парламенті», - заявив президент.
Також, за словами Порошенка, активне залучення міжнародної спільноти є необхідним для забезпечення прогресу у врегулюванні конфлікту в Луганській і Донецькій областях.
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