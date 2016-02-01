Порошенко назвав головну умову, при якій можливі "складні політичні рішення" у Раді щодо Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на спільній прес-конференції з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сьогодні у Берліні.

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