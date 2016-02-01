Яценюк підкреслив важливість для України міжпарламентської співпраці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з делегацією спікерів парламентів держав Північної Європи та Балтії.

«Міжпарламентська співпраця є критично важливою для України», - сказав Яценюк.

Він також наголосив на важливості обміном досвіду між парламентами різних країн.

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Крім того, за словами Яценюка, для України сьогодні важливе питання політичної стабільності, яке багато в чому залежить від парламенту і членів коаліції.

Яценюк попросив спікерів парламентів держав Північної Європи та Балтії провести окремі зустрічі з усіма фракціями коаліції та народними депутатами, аби переконати їх слідувати шляхом реформ й надалі ухвалювати закони, необхідні для виконання усіх критеріїв, аби зробити Україну заможною та успішною, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.