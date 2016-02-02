Гройсман закрив третю сесію ВР VIII скликання, четверту відкриє о 16 годині

14:11, 02 лютого 2016
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закрив закрив третю сесію парламенту VIII скликання.

Фото УНИАН

Після цього в сесійній залі парламенту пролунав у запису Державний гімн України.

Гройсман нагадав, що четверту сесію ВР буде відкрито сьогодні о 16 годині.

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Як відомо, відповідно до Конституції України, сесія відкривається у перший вівторок лютого.

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