Гройсман закрив третю сесію ВР VIII скликання, четверту відкриє о 16 годині

Після цього в сесійній залі парламенту пролунав у запису Державний гімн України.

Гройсман нагадав, що четверту сесію ВР буде відкрито сьогодні о 16 годині.

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Як відомо, відповідно до Конституції України, сесія відкривається у перший вівторок лютого.