Гройсман закрив третю сесію ВР VIII скликання, четверту відкриє о 16 годині
14:11, 02 лютого 2016Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман закрив закрив третю сесію парламенту VIII скликання.
Володимир Гройсман / УНІАН
Після цього в сесійній залі парламенту пролунав у запису Державний гімн України.
Гройсман нагадав, що четверту сесію ВР буде відкрито сьогодні о 16 годині.
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Як відомо, відповідно до Конституції України, сесія відкривається у перший вівторок лютого.
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