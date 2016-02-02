Порошенко відзначає важливість розгортання міжнародної миротворчої місії на Донбасі

Про це заявив на зустрічі з делегацією голів парламентів Північної Європи та Балтії, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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"Тільки координація наших дій, тільки концентрований тиск та санкції на Росію можуть вплинути на РФ. Дуже важливо мати абсолютно прозорий механізм санкцій, оскільки це не питання того, що ми хочемо когось покарати або досягти якихось економічних цілей. Це мотивування Росії зупинити агресію", - цитує президента його прес-служба.

Крім того Петро Порошенко відзначив "важливість стабілізації ситуації та розгортання міжнародної присутності на Донбасі".