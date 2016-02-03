Суд продовжив розгляд апеляції на арешт Геннадія Корбана (наживо)
11:20, 03 лютого 2016Політика
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Сьогодні, 3 лютого, об 11.00, в Апеляційному суді міста Києва, продовжиться розгляд по суті апеляційних скарг адвокатів Геннадія Корбана на рішення судді Дніпровського районного суду столиці Миколи Чауса про зміну політику запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.
Під час попереднього засідання, 2 лютого, в розгляді було оголошено перерву у зв’язку з необхідністю відпочинку. Справу слухає колегія суддів у складі Дениса Масенка, Віктора Глиняного та Валерія Лашевича.
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Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про залучення як свідків лікарів Інституту імені Амосова і кардіолога, що оглядав лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана у Дніпровському райсуді Києва.
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