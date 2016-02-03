Суд продовжив розгляд апеляції на арешт Геннадія Корбана (наживо)

Під час попереднього засідання, 2 лютого, в розгляді було оголошено перерву у зв’язку з необхідністю відпочинку. Справу слухає колегія суддів у складі Дениса Масенка, Віктора Глиняного та Валерія Лашевича.

Читайте такожВ судовому засіданні у справі Корбана оголошено перерву до ранку 3 лютого

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про залучення як свідків лікарів Інституту імені Амосова і кардіолога, що оглядав лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана у Дніпровському райсуді Києва.