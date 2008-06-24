В ЄЦ вважають, що єдиний вихід - нова коаліція

Єдиним способом відновити дієздатність парламенту є створення нової коаліції, заявляє народний депутат України Василь ПЕТЬОВКА (фракція НУ-НС), член партії “Єдиний центр”.

Як повідомляє сайт “Гарт”,депутат висловив переконання, що "єдиний варіант – це нова коаліція".

“Навіть якщо Конституційний Суд винесе ухвалу, що коаліція існує і повинна діяти, від цього нікому краще не буде», - додав він.

За словами В.ПЕТЬОВКИ, сьогодні “парламент недієздатний”. Він додав, що у випадку, коли Партія регіонів “буде відстоювати свою позицію і надалі, очевидно, що жодного законопроекту ухвалено не буде”.

“Маємо ситуацію, коли опозиція не хоче брати на себе відповідальність і вважає, що відповідати повинна коаліція. А, незважаючи на юридичне існування коаліції, де-факто її немає, тому працювати у парламенті сьогодні нікому», - зазначив В.ПЕТЬОВКА.