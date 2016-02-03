В Одесі активісти пікетують сесію міськради, вимагаючи визнати Росію країною-агресором (фоторепортаж, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 осіб зібралися на Думській площі, біля будівлі мерії, де зараз проходить засідання сесії Одеської міської ради.

Напередодні Координаційна рада громадських організацій Одеси (рада Майдану) поширила через соціальні мережі текст звернення, в якому закликала всіх небайдужих громадян прийти на Думську площу «для спільної вимоги про негайне визнання Росії країною-агресором, як це зробили міськради інших обласних центрів України».

Серед присутніх – представники різних патріотичних організацій і партій: ВО «Свобода», «Правий сектор», ВО «Батьківщина», «Рада громадської безпеки», «Автомайдан», «Самооборона Майдану Одеси» тощо. В руках вони тримають державні прапори України, партійні прапори, транспаранти з вимогами.

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Пікетувальники також вимагають розірвання договору про побратимство Одеси з російським Ростовом-на-Дону й прийняття рішення зобов'язати власників одеських магазинів маркувати товари виробництва РФ.

Біля будівлі мерії багато правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2015 року Одеська міськрада не змогла провести сесію через відсутність кворуму. На думку деяких депутатів, відбулося масове ігнорування чергової планової сесії. Основна причина, як вважають депутати, небажання частини депутатського корпусу розглядати питання про визнання Росії країною-агресором. Аналогічне питання планувалося розглянути на засіданні міськради 16 грудня 2015 р., але потім питання було знято з порядку денного.