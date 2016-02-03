БПП обговорює кандидатуру Ковальчука на посаду міністра економіки

Як передає кореспондент УНІАН, про журналістам сказав перший заступник голови фракції «БПП» Ігор Кононенко.

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На запитання, хто може замінити Айвараса Абромавичуса на посаді міністра економіки, Кононенко відповів: «Ми озвучили перелік кандидатур, які зараз обговорюються у нашій фракції, і ми пропонуємо обговорити коаліції. Там також є пропозиції щодо міністра економіки. Є пропозиція: перший віце-прем'єр - міністр економіки - пан Ковальчук. Це звучало всередині нашої фракції».