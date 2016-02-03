Геращенко: Німецька делегація не радила звільняти Шокіна, говорили про мінскі угоди і реформи

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

"Ключовою темою зустрічі президента Порошенка з делегацією Бундестагу був ...ні, аж ніяк не прокурор: а мінскі угоди, іх невиконання РФ і бойовиками. Ситуація з місією ОБСЄ , якій бойовики не дають доступ на окуповані території", - написала Геращенко.

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За її словами, німців надзвичайно турбує безпекова ситуація і нормальна робота місії, адже зараз Німеччина головує в ОБСЄ.

"Звичайно, говорили і про реформи, і про боротьбу з корупцією, і про реформу прокуратури та судовоі системи, про проголосовані в першому читанні зміни до Конституціі. Але точно не про кадрову політику. Не про персоналіі, а про зміну системи і необхідність старту роботи незалежних антикорупційних структур. Більше того, німецькі політики дуже здивувалися заголовкам в деяких ЗМі, що , мовляв, вони планують говорити щось там про кадрову політику суверенноі держави . І назвали такі статті і трактовки вельми некоректними. Мені особисто також здається, що якщо ми говоримо про впровадження європейських принципів, то навряд чи наші внутрішні політичні інтриги варто вплітати в діалог з нашими закордонними партнерами, а тим більше передавати кадрові " привіти" через ЗМІ. Виглядає це непрезентабельно", - зазначає Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Норберт Шпінрат радить українським високопосадовцям звернути увагу на громадську думку щодо посади генерального прокурора України.