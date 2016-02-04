Рада розглядає законопроекти із "безвізового" пакету та питання судоустрою (подію завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, у пакеті законопроектів щодо безвізового режиму, зокрема, питання щодо встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України.

Читайте такожАбромавичус розповів про ситуацію зі спробами призначення його заступників

Серед питань щодо судоустрою, - законопроект стосовно необхідності дотримуватись принципу рівноправності суддів Конституційного Суду.

Серед іншого, парламент сьогодні розгляне значну кількість економічних питань, зокрема, щодо фінансової реструктуризації.

Крім того, депутати розглянуть проект закону щодо амністії у 2016 році.