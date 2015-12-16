Купрій: Питання амністії бойовиків не може вирішуватися без участі парламенту

Таку думку висловив народний депутат України, член політради УКРОПу Віталій Купрій в програмі «Чиста політика» на каналі «112 Україна», коментуючи заяви представника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу про існування робочого документу стосовно амністії бойовиків «ДНР» та «ЛНР». За словами політика, утаємничення перемовин може мати трагічні наслідки на зразок тих подій, які розгорталися під Верховною Радою 31 серпня, коли через парламент намагалися провести зміни до Конституції.

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«Граната, яку підірвали під Верховною Радою наприкінці літа, – це тільки перша ластівка. Зараз знову щось обговорять, домовляться амністувати бойовиків. Потім прийдуть до президента, він погодиться, прийде в парламент, щоб ми проголосували. І ми знову отримаємо акції протесту, – вважає Віталій Купрій. – Скільки можна займатися «кулуарщиною»! Давайте обговорювати все публічно».

Він також наголосив, що головна проблема «мінського формату» у тому, що Україну на перемовинах представляють не офіційні особи, а переговірники, які діють на громадських засадах і мають сумнівну репутацію.

«Невідомо хто з кимось про щось домовився, а Україна потім повинна просто на це погодитись. Де палкі дискусії? Чому парламент не залучений до цього?» – сказав політик, нагадавши, що він декілька разів виносив питання щодо Мінських угод на розгляд Комітету у закордонних справах та вимагав проведення парламентських слухань щодо Мінських угод.

Крім того, Віталій Купрій зазначив, що інтереси України на перемовинах щодо Донбасу повинен представляти лише президент.

«Мінський формат не дасть вирішення проблеми. За час дії угод вбито 46 наших військових – про це свідчить звіт Верховного комісара ООН з прав людини, – зазначив нардеп Купрій. – На переговорах Україну має представляти лише президент, який спиратиметься на парламент, і всі угоди, які укладаються, мають бути ратифіковані парламентом, щоб мати відповідний статус. Опонентом Порошенка на перемовинах повинен бути Путін».

Політик наголосив, що прийнятним є «нормандський» чи «женевський» формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі заявив, що є робочий варіант документа з питань амністії. Він сформований на основі письмових пропозицій сторін. Обговорювати ці пропозиції планують у січні 2016 року. Разом з тим у ЗМІ з’явилася інформація, що терористи вимагають амністії для всіх бойовиків.