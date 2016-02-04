Гройсман збере ввечері раду коаліції, у "Самопомочі" хочуть обговорити на ній формування нового Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

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За його словами, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Гройсман збере у себе ввечері раду коаліції.

Березюк вважає доцільним обговорити там питання щодо "розпуску уряду, виборів прем'єра і формування нового Кабінету міністрів".