Гройсман збере ввечері раду коаліції, у "Самопомочі" хочуть обговорити на ній формування нового Кабміну
15:02, 04 лютого 2016Політика
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Сьогодні на засіданні ради коаліції необхідно обговорити питання щодо формування нового уряду.
Гройсман збере раду коаліції / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.
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За його словами, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Гройсман збере у себе ввечері раду коаліції.
Березюк вважає доцільним обговорити там питання щодо "розпуску уряду, виборів прем'єра і формування нового Кабінету міністрів".
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