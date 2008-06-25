Безсмертний побачив, що по середах у Тимошенко - загострення хвороби

Щосереди на засіданнях уряду українці стають свідками «чергового загострення хвороби» – намагання Кабінету Міністрів перекласти відповідальність за власні помилкові рішення на плечі місцевої влади.

Таку думку, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, висловив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, наголосивши, що сьогодні ми бачимо фактично ще одну спробу уряду «розправитися з черговою когортою голів обласних державних адміністрацій».

«На нашу думку, у момент загострення коаліційної кризи треба спрямувати головні зусилля на те, щоб ця політична хвороба не перекинулася на регіони, щоб ця «бацила» політичної кризи не вразила роботу ОДА, місцевого самоврядування», – відзначив заступник глави Секретаріату.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ вкотре наголосив на неприпустимості розхитування балансу між центральною і місцевою владою. Він підкреслив, що за останні тижні головам ОДА ціною колосальних зусиль вдалося стабілізувати економічну ситуацію в регіонах, нейтралізувати політичні ризики. Регіони борються за право перебувати поза політичними ігрищами, їх завдання – забезпечити добробут людей та ефективний розвиток довірених їм регіонів, зазначив він.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ сказав: «Проблема роботи, контролю і оцінки діяльності голів держадміністрацій – обласних і районних – лежить сьогодні в площині вдосконалення законодавства, підзаконних актів, які регламентували б їхню діяльність, забезпечували б їхню чітку співпрацю». За його словами, йдеться про ясні та дієві механізми взаємодії між місцевими і центральними органами влади, зокрема з Кабінетом Міністрів.

Він висловив переконання, що перекладати проблеми на голови керівників ОДА означає «ще раз стимулювати негаразди в роботі місцевих органів влади».

Заступник глави Секретаріату також висловив сподівання, що уряд скерує принаймні частину своєї енергії на реанімацію парламентської коаліції, яка має внести відповідні зміни до законодавства. “Без таких кроків регіональна влада, а разом із нею мільйони українців, потерпатимуть від недосконалого законодавства, не погоджених на місцях урядових рішень та політичних авантюр”, - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.