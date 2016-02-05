Київ запросить членів Радбезу ООН з'їздити на схід України

Про це повідомив голова Постійного представництва України при ООН Володимир Єльченко, зазначається на сайті представництва.

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"Посол повідомив про намір української сторони запросити членів Ради Безпеки ООН здійснити поїздку на схід України", - йдеться в повідомленні.

Єльченко також поінформував про питання, які обговорювалися в Раді Безпеки впродовж січня, роботу української делегації у контексті вирішення нагальних питань, зокрема щодо відновлення миру та безпеки на Близькому Сході та в Африці, а також порядок денний Радбезу на лютий.

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"Значна частина прес-конференції була присвячена українському питанню. Єльченко зазначив, що в січні українська сторона офіційно поінформувала Раду Безпеки про загострення ситуації на Донбасі, ініціювала обговорення висловлювань президента РФ щодо кордонів Української держави, а також надала сприяння започаткуванню роботи в Україні оціночної місії ООН з гуманітарного розмінування", - зауважили у представництві.

Єльченко також повідомив про розвиток подій на Донбасі та заходи, яких вживають президент Петро Порошенко та уряд України у контексті протидії російській агресії.