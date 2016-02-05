Київ запросить членів Радбезу ООН з'їздити на схід України
Київ має намір запросити членів Ради Безпеки ООН здійснити поїздку на схід України.
Про це повідомив голова Постійного представництва України при ООН Володимир Єльченко, зазначається на сайті представництва.
Читайте такожУкраїна виступає за докорінне реформування Ради Безпеки ООН - дипломат
"Посол повідомив про намір української сторони запросити членів Ради Безпеки ООН здійснити поїздку на схід України", - йдеться в повідомленні.
Єльченко також поінформував про питання, які обговорювалися в Раді Безпеки впродовж січня, роботу української делегації у контексті вирішення нагальних питань, зокрема щодо відновлення миру та безпеки на Близькому Сході та в Африці, а також порядок денний Радбезу на лютий.
Читайте такожПолторак підписав наказ про суттєве підвищення зарплат військовим
"Значна частина прес-конференції була присвячена українському питанню. Єльченко зазначив, що в січні українська сторона офіційно поінформувала Раду Безпеки про загострення ситуації на Донбасі, ініціювала обговорення висловлювань президента РФ щодо кордонів Української держави, а також надала сприяння започаткуванню роботи в Україні оціночної місії ООН з гуманітарного розмінування", - зауважили у представництві.
Єльченко також повідомив про розвиток подій на Донбасі та заходи, яких вживають президент Петро Порошенко та уряд України у контексті протидії російській агресії.