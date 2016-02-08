Євросоюз надасть 3,3 мільйонів євро для зміцнення співпраці прикордонних регіонів Білорусі та України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні на брифінгу у Житомирі повідомив керівник групи експертів Програми територіальної співпраці «Білорусь-Україна» Олексій Секарєв.

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«Європейський Союз на зміцнення територіальної співпраці прикордонних регіонів Білорусі та України надасть 3,3 млн. євро. Програма «Білорусь-Україна» охоплює Чернігівську, Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області України, а також Гомельську та Брестську області Білорусі»,- сказав Секарєв.

За його словами, Житомирщина разом з Білоруссю зможе розвиватися за кошти Євросоюзу. Для цього сьогодні у Житомирській облдержадміністрації пройшов інформаційний день, присвячений Конкурсу проектних пропозицій за вказаною Програмою територіальної співпраці.

На брифінгу прозвучало, що ця програма відкриє для країн Східного партнерства можливість спільно вирішувати загальні завдання прикордонних територій. Пріоритет віддається спільним проектам, спрямованим на розширення ділових відносин між підприємствами середнього та малого бізнесу з особливим акцентом на прикордонну торгівлю. В рамках програми будуть фінансуватися також проекти захисту довкілля та обміну екологічною інформацією, проекти з енергозбереження, спільного використання відновлюваних джерел енергії, тощо.

«Презентована сьогодні в ОДА Програма корисна для області в контексті Євроінтеграції. До сьогоднішнього заходу вже долучилося понад сто організацій», - повідомив на брифінгу заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута.

Участь у програмі «Білорусь-Україна» можуть брати представники органів влади та самоврядування, громадські організації. Бюджет проектів може становити від 60 до 250 тис. євро.