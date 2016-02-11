У Мюнхені пройде зустріч голів МЗС "нормандської четвірки" попри відставку Фабіуса – джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у дипломатичних колах.

«Незважаючи на відставку міністра закордонних справ Франції, у Мюнхені планується зустріч глав МЗС у «нормандському форматі», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, на міністерській зустрічі з главами МЗС України, Німеччини та РФ буде присутній представник МЗС Франції.

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Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" можуть зустрітись 13 лютого у Мюнхені.

10 лютого міністр закордонних справ Франції Фабіус повідомив, що залишає свою посаду.