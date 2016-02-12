Якщо Кабмін відправлять у відставку, президенту не буде на кого перекладати відповідальність за ситуацію - експерт

Про це в коментарі заявив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Президент Петро Порошенко зробив багато для дискредитації прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, але з іншого боку хвиля критики й інтриг, яка була викинута проти чинного уряду, блискавично перемістилася на самого президента. І чим більше гарант у різній формі критикував Кабінет міністрів, тим більшу силу віддачі відчував сам Петро Олексійович", - сказав Небоженко.

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За словами політолога, якщо президент досягне бажаного – падіння уряду Яценюка, - з цієї хвилини Порошенко запустить два дуже неприємних для себе моменти.

"Перше, почнуться запеклі чвари всередині парламентської більшості, ядром якої є Блок Петра Порошенка й опозиційна платформа, яка приєдналася до нього. З іншого боку, після відходу Яценюка президент одноосібно несе відповідальність за нового виконувача обов'язків прем'єр-міністра", - сказав Небоженко.

"Щойно Арсеній Яценюк вийде з будівлі уряду, лічильник відповідальності за країну буде увімкнений тільки в однієї людини – Петра Порошенка. Оскільки Яценюка як об'єкта критики вже не буде, а новий прем'єр буде перховуватися від хвилі гонінь і критики за спину самого президента", - резюмував експерт.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки фракції коаліції висувають вимоги чинному уряду, президент не відмовляється від ідеї зняти Яценюка з посади прем'єр-міністра. "Він (Порошенко - Ред.) вже не думає, чи знімати Яценюка. Він зараз думає, хто буде після нього. Щойно знайде кандидатуру з голосами – відставка відбудеться", – говорить співрозмовник в БПП, близький до президента.