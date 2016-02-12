Порошенко вніс до Ради пакет "невідкладних безвізових" законопроектів

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у повідомленні, зокрема, був внесений проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення прозорості в організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду", який удосконалює процедуру відбору керівного складу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підвищує гарантії її незалежності та неупередженості.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення засад діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" спрямований на повну імплементацію Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року №2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї.

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Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації" спрямований на удосконалення процедур арешту майна та інституту спеціальної конфіскації та приведення їх у відповідність до кращих європейських стандартів та практик.

Прийняття Верховною Радою зазначених законів вже на наступному пленарному тижні створить необхідні умови для якнайшвидшого внесення Європейською Комісією на розгляд Ради ЄС та Європейського Парламенту законодавчої пропозиції про скасування візового режиму для громадян України, наголошується у повідомленні.