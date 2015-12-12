Порошенко: у проект держбюджету на 2016 рік забули закласти кошти на антикорупційну прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час свого виступу на форумі депутатів місцевих рад від БПП заявив президент Петро Порошенко.

Читайте такожЄврокомісія задоволена завершенням в Україні процесу створення Антикорупційної прокуратури"Зараз мені повідомили, що у проекті бюджету, який надійшов до ВР, забули закласти гроші на антикорупційну прокуратуру", - повідомив глава держави.

Він зазначив, що вважає це "прикрим непорозумінням і технічною помилкою", яка буде негайно виправлена.