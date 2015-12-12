Порошенко: у проект держбюджету на 2016 рік забули закласти кошти на антикорупційну прокуратуру
18:27, 12 грудня 2015Політика
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У бюджеті на 2016 рік забули закласти кошти на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
У проект держбюджету забули закласти гроші на антикорупційну прокуратуру / legkozarabot.at.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час свого виступу на форумі депутатів місцевих рад від БПП заявив президент Петро Порошенко.
Читайте такожЄврокомісія задоволена завершенням в Україні процесу створення Антикорупційної прокуратури"Зараз мені повідомили, що у проекті бюджету, який надійшов до ВР, забули закласти гроші на антикорупційну прокуратуру", - повідомив глава держави.
Він зазначив, що вважає це "прикрим непорозумінням і технічною помилкою", яка буде негайно виправлена.
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